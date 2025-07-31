加沙再有7人餓死　以哈互指對方應負責　中東特使或訪食物分發站

以色列繼續對加沙行動，加沙衛生部7月30日表示，至少66人死亡，包括在當晚等待領取援助物資的54名民眾，另再有7人死於營養不良，包括一名2歲女病童。繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前呼籲提供食物援助後，中東事務特使威特科夫（Steve Witkoff）據報將前往以色列並參觀負責食物分發卻備受爭議的「加沙人道主義基金會（GHF）」。



哈馬斯和以色列就援助物資是否送達加沙飢民手中互相指責。哈馬斯強調加沙每天急需至少600車的人道物資和燃料進入，但實際嚴重不足，還有運輸貨車在半路遭到搶劫，批評是以色列製造混亂和飢餓；以色列就指控是哈馬斯竊取飢民食物，強調以色列用空投方式，確保物資順利運送並抵達加沙民眾手中。

加沙早前發生排隊等待食物分發的巴人受槍擊事件，外界質疑以軍涉事，不過以色列否認。聯合國人權辦公室表示，由以軍駐守的GHF被指控不符合人道主義原則，有超過1,000名巴人在等待食物時在此被殺害。

美國官員就指威特科夫周四將前往以色列，美國Axios新聞網報道指他還會與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）討論新的停火協議和人質交換計劃的前景。

2025年7月30日，埃及開羅，圖為軍人將援助物資捆綁好準備運上貨機。（埃及國防部 Via 路透社）

GHF在以色列今年解除對加沙封鎖後，成為巴人獲得援助的唯一地點，其他人道組織拒絕與GHF合作，而聯合國無法在嚴重戰爭中運送物資。