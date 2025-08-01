美國對等關稅8.1大限逼近　特朗普：與墨西哥談判延長90天

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（31日）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後表示，給予墨西哥90天寬限期，暫緩提高關稅，以便談判更廣泛的貿易協議。但預計他將在其周五協議截止日期臨近之際，對大多數其他國家發布更高的最終關稅稅率。



辛鮑姆在社交平台X上寫道，自己與特朗普的通話「非常好」，「我們避免原定於明天宣布的關稅上調。」

根據路透社，美墨這項延期避免美國對符合《美墨加協定》（USMCA）貿易規則的大部份墨西哥非汽車和非金屬類商品徵收30%的關稅。

根據墨西哥經濟部的說法，約85%的墨西哥出口商品符合《美墨加協定》中規定的原產地規則，因此免於與芬太尼相關的25%關稅。

特朗普表示，美國將繼續對墨西哥鋼材、鋁材和銅徵收50%的關稅，對墨西哥汽車以及不符合《美墨加協定》規則且需繳納與美國芬太尼危機相關關稅的商品徵收25%的關稅。

特朗普還在其社交平台Truth Social上發文稱：「墨西哥已同意立即取消其許多非關稅貿易壁壘。」但他沒有提供細節。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（31日）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後表示，給予墨西哥90天寬限期，暫緩提高關稅，以便談判更廣泛的貿易協議。（網頁截圖）

路透社預計，特朗普周四晚些時候將對未能在美國東部時間凌晨截止日期前達成貿易協議的國家發布關稅稅率公告。

美方與印度的談判此前因印度農業市場准入問題陷入僵局，印度商品似乎將面臨25%的關稅。特朗普威脅將徵收更高稅率，其中還包括對印度購買俄羅斯石油施加未指明的懲罰。

特朗普周三宣布對巴西徵收高達50%的懲罰性關稅，加劇與這個拉美最大經濟體的對抗，此舉旨在回應巴西政府對其朋友、前總統博爾索納羅的起訴。不過他有通過豁免飛機、能源和橙汁等行業的更高關稅來減輕打擊力度。

至於中國，中美協議尚未敲定，不過白宮稱，與中國的關係正朝正確的方向發展，將繼續與同行直接溝通。中國正面臨8月12日的最後期限，需與特朗普政府達成持久的關稅協議。根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說法，美國認為已與中國達成貿易協議的雛形，但協議「尚未100%完成」，仍需特朗普批准。