關稅大限｜一文看清主要貿易國最新關稅　特朗普收獲甚豐？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自4月對美國在國際上的貿易夥伴推出「對等關稅」以來接連引發反彈，旗下政府一邊暫緩設立關稅暫緩期限與10%的臨時關稅，一邊敦促各方與美就包含關稅稅率在內的貿易協議進行談判。如今一延再延的關稅暫緩期限將至，美國已與多個主要貿易夥伴達成貿易協議，在4個月以退為進的策略下收獲不俗？



實際上，特朗普旗下政府一開始將關稅暫緩期設定在7月9日，不過又延後到8月1日。至7月31日公布各地新關稅稅率時，再稱對60多個國家的高額關稅，將在美國時間8月7日凌晨0點01分正式生效。

如今，受到外界關注的美國主要貿易夥伴中，歐盟、英國、日本、韓國、菲律賓、印尼、越南等都與美國達成協議，除了為美國帶來新「訂單」外，新面臨關稅也降低。

美國與加拿大、墨西哥、印度、泰國、柬埔寨、馬來西亞、南非等則未達成具體協議，更面臨新的關稅威脅，巴西則因反制美國被加徵50%關稅；而中國較為特殊，中美貿易歷經多輪磋商，儘管達成初步協議，但截至目前，仍要延後90日，美國對華關稅仍維持30%。

英國：首先達成貿易協議 仍加徵10%關稅

英國在5月8日與美國達成貿易協議，成為美國諸多貿易夥伴之中，受關稅威脅下第一個與美達成協議的貿易夥伴。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）在其擁有的特恩貝里高爾夫俱樂部會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）。（Reuters）

根據特朗普聲明的協議，美國對英國的商品加徵10%關稅，對前10萬輛英國製造汽車徵10%關稅，超出部份加徵25%關稅；為價值50億美元的美國農產品出口英國市場「開綠燈」；提高工業與農業市場准入等。

歐盟：與英國協議類似 須投資美國6000億美元

美國對歐盟貿易協議的框架也與英國類似，除了美國對歐盟出口美國汽車加徵15%關稅，但豁免航太產品、部份藥品與化學製品外，歐盟將購買7,500億美元的美國能源產品，並在對美國增加投資6,000億美元。

對美國商品加大開放本國市場、降低對美市場准入的這一舉措，也被用在多個位於東南亞的美國貿易夥伴，包括印尼與菲律賓。

越南：打擊「洗產地」

特朗普政府對越南達成的貿易協議則聚焦在「洗產地」，當局認為，不少中國產品途徑越南最終運抵美國。

2020年12月30日，越南興安省，圖為服裝工人在工廠加工服裝。（Reuters）

根據特朗普聲明的協議，美國對原產越南以外國家但途徑越南轉運至美國的商品加徵40%關稅，還將完全允許美國商品進入越南市場。

印尼：消除對美貿易壁壘

美國關稅從32%將至19%，白宮指出，印尼將取消對超過99%的美國出口產品的關稅壁壘，涵蓋所有行業，包括農產品和能源。

而根據協議框架，兩國將解決美國商品在印尼市場面臨的各種「非關稅壁壘」和其他障礙。

特朗普則指出，作為與美國達成的貿易協議一部份，印尼承諾購買50架波音飛機、價值150億美元的美國能源和價值45億美元的美國農產品，美國則將不需向印尼支付關稅。

日本：進口美國食米等農產品、汽車

特朗普指日本將向美國投資5,500億美元，並將向美國開放貿易市場，涵蓋汽車、貨車、大米和某些農產品，而美國關稅將由談判前的25%將至15%，對汽車關稅也適用這稅率。

2025年7月8日，日本東京，圖為石破茂在內閣會議後，向傳媒簡報如何應對特朗普關稅。（共同網 Via 路透社）

韓國：進口美國能源產品 斥1500億投資美國造船業

儘管達成協議，但美國對韓國所有商品加徵15%關稅，汽車關稅也適用這稅率。韓國還將投資美3,500億美元，其中1,500億美元用於投資美國造船業，並購買1,000億美元的美國能源產品。

圖為韓國外交部2025年7月25日在社交平台發文，新任外長趙顯將啟程訪問日本。（X@MOFAkr_eng）

加拿大：關稅從25%升至35%

在美國的主要貿易夥伴中，美國與加拿大、墨西哥進行的貿易談判就稍顯特殊，例如加拿大與墨西哥原本不在特朗普4月2日宣布的「對等關稅」名單上，兩國過去與美國簽署自由貿易框架下的《美墨加協定》。

特朗普指控加墨兩國未妥善管控藥物芬太尼以致流入美國甚至氾濫，所以對兩國加徵關稅25%，特朗普7月31日還宣布把對加拿大關稅增至35%，不過據美媒指，此35%關稅僅適用於以往貿易協定沒有覆蓋的商品，故此只佔小部份加拿大商品。

2025年6月23日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟－加拿大峰會上發表講話。（Reuters）

墨西哥：談判延長90天

與美國同樣簽有《美墨加協定》的墨西哥，美國總統特朗普7月12日發出「關稅信」，擬8月1日起將對墨西哥商品徵30%關稅，至7月31日，特朗普與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後表示，給予墨西哥90天寬限期，暫緩提高關稅，以便談判更廣泛的貿易協議。

惟特朗普也表示，美國將繼續對墨西哥鋼材、鋁材和銅徵收50%的關稅，對墨西哥汽車以及不符合《美墨加協定》規則且需繳納與美國芬太尼危機相關關稅的商品徵收25%的關稅。

根據墨西哥經濟部的說法，約85%墨西哥出口商品符合《美墨加協定》中規定的原產地規則，因此免於與芬太尼相關的25%關稅。

圖為2024年11月26日，墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum) 警告，美國總統當選人特朗普（Donald Trump）的關稅措施，將導致兩國通貨膨脹和失業加劇。 （Carlos Ramos Mamahua/Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS）

印度：僅獲微減26%變25%

美國總統特朗普（Donald Trump）7月30日公布，擬8月1日起對印度商品加徵關稅25%，更因印方從俄羅斯購買大量軍事裝備及能源，威脅要印度額外支付「罰款」。

在美方最初於4月公布的「對等關稅」計劃中，印度面臨26%關稅，如今變成25%，意味僅獲微減，稅率高於日韓、歐盟等地。

印度在野黨派批評總理莫迪（Narendra Modi）外交失敗，印度貿易官員則強調要保護農民利益。