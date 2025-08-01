德國：以色列在巴勒斯坦問題上面臨被孤立風險　正努力阻止

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）周四（31日）表示，隨着加沙人道主義危機日益嚴峻，一些國家考慮承認巴勒斯坦國，以色列在巴勒斯坦問題上「愈來愈處於少數」，在外交上「日漸孤立」，德國正努力阻止這種情況發生。



根據路透社，瓦德富爾訪問以色列期間對記者表示：「以色列必須始終在國際社會中尋找朋友、夥伴和支持者。而目前局勢下，這些正處於危險之中。如果說有一個國家有責任阻止這種情況發生，那麼在我看來，那就是德國。」

瓦德富爾當天啟程訪問以色列，計劃與以色列總理內塔尼亞胡等以方領導人會面。他還將前往約旦河西岸與巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯舉行會晤。

圖為2025年7月3日，中國外交部長王毅訪問柏林，與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）共同出席記者會。（Reuters）

瓦德富爾在啟程前發表聲明說，加沙地帶的人道主義危機「達到難以想像的程度」，以色列必須為加沙地帶提供「立即、全面和可持續的援助」。他同時警告以色列不要讓局勢進一步升級，呼籲以色列開闢安全通道，允許聯合國和國際援助組織物資通行，確保物資安全有效分發。

瓦德富爾重申，「兩國方案」是實現巴以兩國人民和平、安全和有尊嚴生活的唯一途徑。

近日來，法國、英國等多個國家相繼表示將承認巴勒斯坦國。7月28日至30日，和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議在紐約聯合國總部舉行，對是否承認巴勒斯坦國重新進行評估。