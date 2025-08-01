美國上調對加拿大關稅　從25%提高至35%　特朗普：或與卡尼通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（31日）簽署行政命令，對加拿大關稅從25%提高至35%，新關稅8月1日生效。他亦簽署另一項行政命令，對數十個國家或地區徵收10%至41%不等的「對等」關稅，其中包括對台灣徵收20%關稅。



繼法國和英國之後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）周三宣布，將在9月聯合國大會上，在有先決條件下，承認巴勒斯坦國。特朗普當時對此警告，此舉或導致美加貿易談判變得困難。

特朗普之後又稱，加拿大對巴勒斯坦的立場不會影響關稅協議達成，加拿大必須「支付一個公平的稅率」。他其後接受全國廣播公司（NBC）訪問時指，對與加拿大進一步談判持開放態度，同時表示可能在當天較後時間與卡尼通話。

圖為2025年7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭為旗下度假村的新高爾夫球場剪綵。（Getty Images）

卡尼周三在社交平台發布聲明，指倘若巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）在2026年舉行一個哈馬斯（Hamas）不能參加的選舉，並致力於其他民主改革，加拿大將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）7月24日宣布，法國將於今年9月聯合國大會期間正式承認巴勒斯坦國。英國首相施紀賢（Keir Starmer）之後在7月29日召開內閣會議並發表聲明，稱除非以色列採取實質行動結束加沙「駭人聽聞的局勢」，並滿足其他條件，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國。