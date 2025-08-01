美國印度繼續關稅談判　華府：分歧無法一夜間解決

美國一名高級官員7月31日表示，美國和印度在地緣政治上有分歧，因此無法在一夜間解決問題以達成貿易協議。



路透社報道，該名美國高官指，印度一直是差不多封閉式市場，當地有其他連串地緣政治問題。他提到總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾就印度為金磚國家（BRICS）成員國、購買俄羅斯石油等問題表達憂慮。

他表示美印雙方雖然進行具建設意義的討論，惟受到複雜關係及問題影響，所以不認為這些問題可以在一夜間解決。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合記者會。（Reuters）

特朗普30日宣布向印度進口產品徵收25%關稅，比其他主要貿易夥伴為高，但同時指雙方仍繼續貿易談判。

報道提到，俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，包括美國在內的西方國家向印度施壓，要求新德里方面與莫斯科劃清界線，不過印度以與俄羅斯關係悠久及有經濟需要為由拒絕。

特朗普亦批評金磚國家與美國敵對，但對方否認指控，強調組織推動成員國和發展中國家利益。