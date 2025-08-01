內塔尼亞胡晤美國中東特使　以媒：停火談判停滯　擬擴大軍事行動

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四（7月31日）會晤到訪的美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）。以色列媒體隨後報道稱，以方認為加沙地帶停火談判瀕臨破裂，正考慮擴大軍事行動，實現加沙地帶「非軍事化」。



以媒說，內塔尼亞胡與威特科夫談了將近三個小時。一名以方高級官員告訴《今日以色列報》、「新消息」網站等媒體，鑑於哈馬斯的立場和停火談判瀕於失敗，以美雙方同意，不再尋求就短期停火、部分人質獲釋達成協議，而是改為尋求一項全面方案，即解除哈馬斯武裝、實現加沙地帶「非軍事化」，並使所有人質獲釋。這名以方官員還稱，哈馬斯方面已「切斷聯絡」。

《耶路撒冷郵報》當天引述一名以方消息人士的話報道，以政府內部認為，哈馬斯不大可能軟化立場，加沙停火談判瀕臨破裂，以方擴大在加沙地帶的軍事行動眼下看起來「不可避免」。

2025年7月29日，加沙地帶，圖為巴人在援助物資運抵後聚集領取物資。（Reuters）

而據《以色列時報》引述阿拉伯國家外交官等消息人士的話報道，哈馬斯在卡塔爾首都多哈的談判代表向斡旋方表示，在加沙地帶的飢餓危機緩解前，哈馬斯對重啟停火談判「毫無興趣」。

威特科夫和以色列總理府7月24日分別宣佈，鑑於哈馬斯對停火方案的回覆意見，美以召回各自在多哈參與談判的人員，並將考慮停火的「替代選項」。

2025年7月28日，面對饑荒，身處加沙的巴勒斯坦人聚集在一個慈善機構領取食物。（Reuters）

以媒還說，威特科夫8月1日將前往加沙地帶，查看「加沙人道主義基金會」（GHF）的援助物資分發點。

自5月下旬以來，該私營組織在美國和以色列支持下，繞開聯合國機構，單方面接管加沙地帶援助物資分發，而以軍頻繁在援助點附近向巴勒斯坦民眾開火。

本文獲《聯合早報》授權轉載

