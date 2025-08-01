美國制裁巴勒斯坦官員　中國外交部：震驚失望與無法理解

美國國務院7月31日宣布對巴勒斯坦權力機構官員，及巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）成員實施制裁，稱這兩個組織破壞和平進程。中國外交部8月1日表示，對美方制裁感到震驚、失望和無法理解。



中國外交部發言人郭嘉昆周五主持例行記者會，被問到美國制裁巴勒斯坦官員一事時，他表示，中方對美方舉動感到震驚，對其無視國際社會的勸促努力感到失望和無法理解。

美國宣布對聯合國巴勒斯坦被佔領土人權問題特別報告員阿爾巴尼斯（Francesca Albanese）實施制裁後，聯合國多名高官周四（10日）譴責美國此舉。（X@EpshtainItay）

他指巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義，當前巴勒斯坦問題正處在關鍵的歷史節點，國際社會，特別是美國，應該秉持公平公正和負責任態度，切實執行聯合國有關決議，為推動巴勒斯坦問題妥善解決作出積極努力，而不是相反。

郭嘉昆說：「中方堅定支持巴勒斯坦人民恢覆民族合法權利的正義事業，支持巴勒斯坦民族權力機構對包括加沙和約旦河西岸在內的所有巴勒斯坦領土進行有效管轄，支持推動巴勒斯坦問題在兩國方案基礎上得到全面、公正、持久解決，將同國際社會一道繼續為此作出不懈努力。」