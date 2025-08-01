葡萄牙總理：國內各方將就承認巴勒斯坦國磋商

葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）周四（31日）表示，葡政府將與總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）及國會各政党進行磋商，討論是否在今年9月聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。



根據新華社，蒙特內格羅在由總理辦公室發表的聲明中稱，政府這一舉措是在和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議之後作出。在這一會議的框架下，葡萄牙與其他國家一道，重新審視承認巴勒斯坦國的問題及其相關條件。

聲明還說，巴勒斯坦民族權力機構提出的條件已得到與會國家的廣泛認可，葡政府認為相關條件已具備。

和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議周日至周三在美國紐約聯合國總部舉行，對是否承認巴勒斯坦國重新進行評估。會後，包括葡萄牙在內的15國外長簽署聯合聲明，明確表示考慮在聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。

法國總統馬克龍上周四在社交媒體上發文説，法國將於今年9月召開的聯合國大會上宣布正式承認巴勒斯坦國。其後，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的辦公室周二表示，如果以色列不同意在加沙地帶停火，並且不採取行動結束這片半飛地的「可怕」局勢，倫敦將於9月聯合國大會召開前承認巴勒斯坦國。