人民日報文章倡Nvidia拿出晶片安全證明　稱「讓我怎麼相信你」

繼中國國家互聯網信息辦公室7月31日約談英偉達（Nvidia或NVDA，又稱輝達），要求就對華銷售的H20晶片漏洞後門安全風險問題說明並提交相關證明材料後，中國官媒《人民日報》8月1日在微博發布評論文章，指「英偉達讓我怎麼相信你」，提倡英偉達拿出H20晶片安全證明。



微博帳號「人民日報評論」發布署名孟繁哲的文章指，英偉達的算力晶片H20被曝出存在嚴重安全問題，「有人可能會問，這安全問題有多嚴重？可以設想這樣的場景：高速公路上的新能源車，突然被切斷動力；患者接受遠程手術時，設備突然黑屏；超市收銀台，手機的支付功能，瞬間失靈……晶片漏洞後門安全風險一旦觸發，我們隨時可能遭遇一場噩夢。」

中國官媒《人民日報》8月1日在微博發布評論文章，文章指「英偉達讓我怎麼相信你」，提倡英偉達拿出H20晶片安全證明。（微博截圖）

文章稱，英偉達出來回應指不存在「後門」，不過回應歸回應，對於H20晶片存在的「追蹤定位」和「遠程關閉」風險質疑，企業唯有按照約談要求，拿出令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重新贏得市場信任。

文章稱，網絡安全不光關係到日常生活，也關係到企業的命脈，更直接連著國家安全，守護網絡安全與守護國家領土同樣重要，安全一旦失守，其他也會歸零，必須維護好網絡空間安全，絕不能讓「帶病」的晶片上崗。