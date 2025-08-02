美媒：百米女飛人莎卡莉李察臣涉家暴被捕
撰文：張子傑
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美國傳媒8月1日報道，百米女飛人、美國「新花蝴蝶」莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）.日前捲入一宗家庭暴力案被捕。
《今日美國》（USA Today）及《People》雜誌等傳媒報道，事發於7月27日，莎卡莉李察臣與同為跑手的男友基斯甸高文（Christian Coleman）在西雅圖機場內發生爭執，根據閉路電視片段顯示，基斯甸高文嘗試遠離女友時，遭對方多次推撞，最終撞在附近一條柱上。
當局指莎卡莉李察臣當時向男友投擲耳筒，她之後被執法人員扣留，並被起訴一項家暴襲擊罪，翌日獲釋。《紐約時報》提到，基斯甸高文拒絕控告女友，亦無意成為受害者。
美國田徑協會（USATF）稱已留意到事件，但拒絕評論；這對賽跑情侶事發後仍有參加該協會舉辦的戶外錦標賽並晉身決賽，莎卡莉李察臣其後退出100米及200米賽事，而她本身是應屆100米世界冠軍，因此退賽並不影響她出戰9月於東京舉行的世界田徑錦標賽。
現年25歲的莎卡莉李察臣於去年巴黎奧運100米賽事奪得銀牌，並在4x100米女子接力賽為美國贏得金牌。
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