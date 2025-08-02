瑞士遭特朗普徵收39%關稅　業界感震驚　警告將威脅數萬職位

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月31日公布針對全球多個貿易夥伴的新關稅，其中瑞士8月7日起將面對39%稅率，高於美國4月擬定的31%。路透社報道，瑞士業界對此感到震驚，該國製造商8月1日警告稱，數以萬計的職位將面臨風險。



美國約佔瑞士出口總額的六分之一。主要出口產品是醫藥產品，去年價值350億美元（約2747億港元），但路透社引述官員表示，藥廠目前不會受到更高稅率的影響。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州登上空軍一號時，作出舉起右手的動作。（Reuters）

瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）此前表示，將繼續與華盛頓對話，但由於美國進口產品已享有99.3%的自由市場准入，因此瑞士政府所能提供的讓步有限：「我們有一些公司（在美國）進行了非常重要的直接投資，要給予更多真的很難。」

她表示，瑞士對39%的稅率感到失望，該關稅遠高於今年7月與華盛頓進行「非常建設性的會談」後達成的關稅。

瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）。（Getty）

瑞士機械和電氣工程協會（MEM）表示，美國的舉動「令人震驚」。

一位熟悉情況的瑞士消息人士表示，8月7日後瑞士將繼續和美國談判。