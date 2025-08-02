特朗普關稅｜巴西遭徵50%關稅　美國老牌食店漢堡疑縮水

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國開徵關稅，已經衝擊到美國消費。



巴西被徵收50%關稅，仰賴進口的美國瘦牛肉，開始出現貨源短缺，有顧客反映，美國的牛肉堡似乎尺寸變小了。被記者問到，第一任期為何沒開徵高關稅，特朗普揶揄說，因為當時忙着對付你們這些「瘋子記者」。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮外向記者發表講話。（Reuters）

一間在芝加哥經營40年的老牌餐廳主打13安士大漢堡，美國對巴西加徵50%關稅後有顧客懷疑漢堡縮水。（示意圖，AI生成）

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特朗普對各國開徵關稅的政策已開始影響美國國內消費，特別是在肉品市場上。對巴西課徵百分之五十關稅後，美國仰賴進口的瘦牛肉出現貨源短缺問題，甚至有消費者反映漢堡尺寸變小。當被問及為何第一任期未開徵高關稅時，特朗普則回應當時忙於應對「瘋子記者」。同時，特朗普政府正積極與多國談判關稅優惠條件，交換各國對美國的市場開放與投資承諾。

面對記者詢問為何沒在第一任期課徵關稅時，特朗普立即反擊表示，他當時正在對抗像提問記者這樣的「瘋子」，這些人試圖對一名合法當選的總統做出錯誤和不當的事情。在發洩情緒後，特朗普才回應在第一任期確實已實施一些關稅，特別是從中國徵收數千億美元的關稅。

特朗普政府已與多國達成關稅優惠協議，條件多為開放市場和增加對美投資。歐盟承諾購買美國稻米並進行超過5000億美元（約3.9萬億港元）的投資；日本則開放汽車和稻米市場，還加碼投資5500億（約4.3萬億港元）；印尼承諾再購買50架波音飛機；菲律賓則承諾對美國零關稅。

然而，關稅政策也帶來負面影響。一間在芝加哥經營40年的老牌餐廳，主打「13安士」大漢堡，其漢堡排瘦肉來源為巴西進口牛肉。美國對巴西加徵50%關稅後，已有顧客懷疑漢堡縮水。餐廳經理表示，漢堡其實沒有改變，只是大家以為漢堡變小了，但實際上它們還是一樣的。

儘管業者否認漢堡尺寸縮水，但根據美國農業部7月報告，美國牛數量目前僅剩942萬隻，跌至史上最低點。畜牧場6月新進牛隻也比去年同期減少8%，顯示市場供應吃緊，餐廳正面臨「缺牛危機」。

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