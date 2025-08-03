美國政府積壓大量商品及技術出口許可申請　影響英偉達等訂單

美國負責審批出口許可的機構陷入混亂，美國企業提交的數千份出口商品和技術的許可申請，包括出口至中國的申請，目前處於停滯狀態。



美國一名官員透露，當前的許可證申請積壓情況為30多年來最嚴重。這一混亂局面源於負責出口管制的商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）流失了不少專家和僱員，未能及時推出預期中的新規，以及與行業代表的溝通受阻。

工業與安全局一些員工批評今年3月出任副局長的凱斯勒（Jeffrey Kessler）過度干預日常運作，且未能有效溝通。凱斯勒據說要求員工儘量減少與企業代表和行業高管的溝通；員工要與其他政府機構開會，也須事先向凱斯勒辦公室申請批准。

2025年6月11日，美國華盛頓，圖為盧特尼克在白宮前接受傳媒訪問。（Getty）

還未審批的許可申請中，最引人注目的是英偉達（Nvidia，又譯輝達）向中國出口人工智能（AI）晶片的數十億美元訂單。英偉達半個月前就說，政府保證會給他們發放出口許可證，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也確認會批准這項訂單。然而，消息人士透露，英偉達直至本週仍未獲得許可證。

佛羅里達州一家貿易諮詢公司總裁安扎隆（Jim Anzalone）透露，公司出口感應器、雷達和聲納系統到拉丁美洲和其他地區的許可申請遲遲沒有消息。他幾個月前提交了20多份許可申請，要出口半導體製造配備到中國，但陸續被拒，包括在周三（7月30日）一天內收到四封回絕信。

不過，商務部發言人為審批程序辯護稱，工業與安全局對引起國家安全顧慮的申請不再只是進行「例行公事般」的審批，將通過強有力的規則和積極執法，推動總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的議程。

工業與安全局在2023財年平均每份出口許可申請需要38天來處理，當年共處理37,943份申請，拒絕率為2%。

2025年6月16日，圖為美國晶片龍頭企業英偉達（Nvidiai或NVDA，又名輝達）與超微（AMD）的企業標誌。（Getty）

曾任職於美國國家安全委員會的哈里斯（Meghan Harris）指出，許可審批延誤使美國企業在全球競爭中處於不利地位。

美中貿易全國委員會主席譚森（Sean Stein，又譯斯坦）說，美國許可證申請被擱置的同時，中國企業正與國內外的供應商開展合作，延誤越久，美國失去的市場份額就會越多。圖為

圖為中國美國商會主席譚森接受內媒訪問。（CCTV影片截圖）

本文獲《聯合早報》授權轉載

