歐洲熱浪來襲　法國避暑溺亡人數大幅上升　葡萄牙進入警戒狀態

葡萄牙周六（2日）因極為嚴重的高溫天氣進入警戒狀態之際，法國說，由於今夏的高溫熱浪，有更多法國人選擇下水避暑，該國今年6月1日至7月23日期間共報告702宗溺水事件，造成193人死亡，兩項數據分別同比上升50%和45%。



法國周五發公報稱，僅6月19日至7月6日熱浪期間，法國就有86人溺水身亡，而在2024年同期這一數字為36人。溺水事件主要發生在法國本土南部和沿海區域。大多數溺亡事件發生在未開發或無人監管的海域、河流和湖泊中。各年齡段均有溺水和溺亡事件發生，其中18歲及以上人群的溺水事件和溺亡人數佔比最高。

葡萄牙內政部長阿馬拉爾周六稱，由於極為嚴重的高溫天氣加劇葡萄牙一些地區的山火風險，全國將自3日0時起進入警戒狀態，預計最高氣溫將在36至44攝氏度之間。預計至6日，葡萄牙將經歷一場「極為嚴重的高溫天氣」，全國大部份地區最高氣溫將在36至40攝氏度之間，部份地區的氣溫將達41至44攝氏度之間。

2025年7月9日，炎炎夏日，法國南部大城尼斯（Nice）一名女子觀看其他人進行水上活動。（Reuters）

阿馬拉爾說，下週對葡萄牙而言將是艱難的一周，所有消防力量均已準備就緒。國民警衛隊、公共安全警察和武裝部隊將加強巡邏、檢查和監控。警戒狀態將持續至8月7日下午11時59分。在此期間，政府將限制人們進入森林區域，並嚴格禁止可能引發火災的活動，如野外點火、燃放煙花等。此前已發放的相關許可也將暫停。

據葡萄牙海洋和大氣研究所介紹，一股來自北非的熱氣團將自3日起滯留在伊比利亞半島上空，葡萄牙和西班牙將面臨更高氣溫，一些地區氣溫可能達到45攝氏度。