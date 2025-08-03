Sydney Sweeney為Great Jeans代言捲基因爭議　專家：成功吸睛

荷里活女星Sydney Sweeney近日為牛仔褲品牌American Eagle拍的「Great Jeans」影片遭批宣揚白人至上主義（white supremacy）。影片中出現：「Sydney Sweeney Has Great Genes」，形容她擁有優秀「基因」，其後她將「Genes」一字劃掉，改成同音的「Jeans」（牛仔褲）。該影片引起的爭議後甚至吸引白宮評論，表示所有這些爭議正是特朗普（Donald Trump）當選的原因，並稱這些批評為「失控的取消文化」。



在爭議四起期間，American Eagle公司股價甚至曾短暫上漲每股2美元（約15港元），但更多的人則對該事件留有一堆疑問：American Eagle是有意宣揚白人至上嗎？即便遭爭議，「Great Jeans」影片是否算取得成功？



American Eagle是否有意製作白人至上主義廣告？

美媒報道，西北大學（Northwestern University）研究青年與廣告的人類學教授Shalini Shankar說道，「在我看來，他們顯然是在向一種白人主義者、支持『讓美國再次偉大』（MAGA）的身份靠攏。」她亦表示，「我覺得他們是嘗試在當前形勢下重塑品牌形象，而且措辭非常刻意。人們不會隨意提到基因。其實，不用提及基因，也能很容易推銷出牛仔褲。」

時尚作家Alyssa Vingan則稱，「像Sydney Sweeney這樣擁有曼妙身材、金髮碧眼的人，因為性感而說自己有好基因，這顯然是低俗的幽默。我覺得這其中沒甚麼更深層的含義。不幸的是，鑑於我們所處的環境以及美國整體的情況，它給人的感覺非常、非常、非常不妥。」

但「Great Jeans」廣告算不算取得巨大成功？

《廣告周刊》（Adweek）執行編輯Alison Weissbrot稱，「它是否達到了讓人們談論和思考的目標？它做到了。至於這則廣告對公司的業務有利，還是會造成損失，亦或是會否增加銷量，目前尚無定論。」

Michele Marie公關副總裁Sam Gauchier則稱，「這是一場注意力經濟的大師課程。我覺得American Eagle是故意藉着爭議的浪潮，因為他們知道，人們的憤怒已經變成了一種貨幣——因為歸根結底，一切都取決於我們作為一個品牌能賺多少錢、銷售總額和文章的點擊量有多少等等。」