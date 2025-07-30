SydneySweeney拍廣告暗指擁great genes　被批宣揚白人至上｜有片

27歲荷李活女星Sydney Sweeney憑曼妙身材成為新一代性感女神，成為各大時尚品牌的寵兒。Sydney Sweeney近日為牛仔褲品牌American Eagle拍的廣告卻引發極大爭議。在一段廣告影片中出現：「Sydney Sweeney Has Great Genes」，形容她擁有優秀「基因」，其後她將「Genes」一字劃掉，改成同音的「Jeans」（牛仔褲）。這個噱頭本來玩味十足，但不少人批評此舉是美化白人基因，宣揚白人至上主義（white supremacy）。



Sydney Sweeney為American Eagle拍的廣告引發巨大爭議：

從American Eagle發布的影片可見，擁有金髮碧眼的Sydney Sweeney站在一張自己的海報前，海報上寫有：「Sydney Sweeney擁有極好的基因」。其後，「基因」（Genes）一詞被劃掉，取而代之的是在英文同音的「牛仔褲」（Jeans）。

在另一段廣告影片中，Sydney Sweeney面對鏡頭表示：「基因會從父母遺傳給後代，通常決定一個人的頭髮顏色、性格，甚至眼睛顏色等特徵。而我的牛仔褲（英文為jeans，與基因的英文genes同音）是藍色的。」

有美國網民認為這場推廣活動對美國時局不敏感，並指責其呼應與優生學（eugenics）和白人至上主義相關的言論。

在X平台上，一位用戶寫道：「選一個擁有藍色眼睛、金髮碧眼的白人女性，然後圍繞她擁有完美基因展開推廣，感覺很奇怪，尤其是考慮到美國目前的現狀。在美國，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正大力消除多元文化、公平和包容性（簡稱DEI）的倡議。