武契奇：9月或北京晤普京　聽說特朗普也會去中國

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）周日表示，他可能9月初與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在中國會晤，屆時美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也可能訪問中國。



根據俄媒和阿塞拜疆傳媒，武契奇到訪塞爾維亞北部班斯托爾鎮時對當地居民說：「9月1日到6日，我將在中國，5天時間。現在有人告訴我，普京可能也會去，我可能會與他見面。我聽說，特朗普也可能會去，但我還不確定。」

武契奇還說，中國的活動組織者邀請他出席將於9月3日在北京舉行的世界領導人晚宴，但未透露具體誰會出席。

2025年5月9日，中國國家主席習近平（右）在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）舉行會面。（X@SpoxCHN_MaoNing）

塞爾維亞總統辦公廳發布的信函顯示，中國國家主席習近平邀請武契奇赴北京參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶典，中國9月3日慶祝抗日戰爭勝利紀念日，紀念1945年9月2日日本簽署無條件投降書。