俄羅斯版「麥當勞」推Hello Kitty夏日主題活動　主打粉紅漢堡

俄羅斯快餐連鎖店Vkusno i Tochka（美味就是這樣）近期推出夏季限時「Hello Kitty」主題促銷活動。此次活動的核心產品是一款粉紅雞肉漢堡，配有粉紅色的麵包和粉紅色的醬料，在莫斯科售價為297盧布（約29港元）。美國麥當勞因俄烏戰爭，於2022年出售其在俄業務，後被Vkusno i Tochka取代。



綜合外媒報道，營運公司的高級副總裁納札爾基娜（Darya Nazarkina）在聲明中表示，Hello Kitty非常契合「日本夏日」的氛圍。而談到漢堡麵包的顏色時，她稱，「我們的靈感來自日出之國的文化。粉紅色不僅僅是一種顏色，它象徵着櫻花盛開和動漫美學。」

目前尚不清楚此項活動，是否已獲得擁有Hello Kitty品牌的日本公司Sanrio的官方授權。

美國麥當勞因俄烏開戰，在2022年5月將其在俄羅斯業務出售給當地特許經營商。易主後的麥當勞更名為Vkusno i Tochka，現由俄羅斯商人戈沃爾（Alexander Govor）擁有。

2022年6月12日，這家位於莫斯科的原麥當勞餐廳以「Vkusno i tochka」的新品牌重新開業。（Getty）

Vkusno i Tochka目前已擴展到白羅斯、哈薩克，以及格魯吉亞內的分離地區、親俄羅斯的阿布哈茲（Abkhazia）。該公司去年報告淨利潤增長19.7%，總計為169.6億盧布（約16.6億港元）。