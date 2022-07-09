俄羅斯版「麥當勞」鬧薯條荒　兩原因致秋季才能回復正常

連鎖快餐企業麥當勞（McDonald's）撤出俄羅斯市場後，5月把分店經營權賣給當地企業。新的俄版麥當勞改名為Vkusno & tochka，但這家企業近來要面對薯仔供應短缺問題。



俄媒報道，Vkusno & tochka的部份分店將停售薯條，公司預計要到秋季才能把薯條放回到餐牌上。

↓俄羅斯已改名為Vkusno & tochka的連鎖快餐店6月12日，請點擊觀看其中一間門市開幕的熱鬧情況：

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公司解釋背後兩個原因，其一是公司通常會從俄羅斯生產商採購薯仔，但2021年出現薯仔失收問題，其二是公司現在又無法從其他代替市場以進口薯仔。自俄烏戰爭後，西方多國制裁俄羅斯，限制企業與俄羅斯的交易。

俄羅斯農業部則否認薯仔短缺，其聲明指「俄羅斯市場的薯仔供應充足，包括加工過的薯仔。 此外新收的農作物已經到貨，排除了短缺的可能性。」

Vkusno & tochka的新名意思為Tasty and that’s it，可翻譯成「美味以及就是這樣」。美國麥當勞因俄烏戰事問題，結束在俄羅斯逾30年的業務。新店在6月12日開業。