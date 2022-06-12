俄羅斯「麥當勞」再開張新店名曝光　食客興奮「爆排」看不到龍尾

俄羅斯的麥當勞業務易主，如今以新面貌示人，6月12日再度開業迎客，新店名為Vkusno & tochka，意為Tasty and that’s it，可翻譯成「美味以及就是這樣」。美國麥當勞因俄烏開戰，結束在俄羅斯逾30年的業務。



The flagship restaurant of the “Vkusno i tochka” (“Delicious. Full Stop”) chain (successor to McDonald's) has opened in Moscow on Pushkin Square replete with a new logo and branding. pic.twitter.com/zbbGEpxbmF — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) June 12, 2022

這家新連鎖企業的行政總裁帕羅耶夫（Oleg Paroyev）當天在開張儀式上告訴媒體記者：我很高興向大家介紹我們的新名稱：美味以及就是這樣。」

帕羅耶夫說，首批15家門店12日開業，到本月底前將有約200家門市開業，到今年夏末全部約850家原麥當勞門店將恢復營業。

首批開業的門店中，位於首都莫斯科市中心普希金廣場（Pushkin Square）的一家門市備受關注，這是麥當勞進入俄羅斯市場設立的首家門店。當天上午，人們在這家門店外排起長隊，等待中午12時正式重新開業。門店已換上新品牌標誌，即綠色背景上有一個紅色圓圈和兩根橙色線條，代表一個漢堡和兩根炸薯條。旁邊標語寫着：「名字改了，熱愛依舊」。

與原品牌麥當勞相比，「美味以及就是這樣」提供的餐品種類略有減少，但整體價格有所下降。例如，一個雙層芝士漢堡的售價由約160盧布（約21.8港元）降至129盧布（17.57港元）。

在俄羅斯僅餘其中一家麥當勞門市大排長龍，擠滿搶吃最後一份漢堡的客人▼▼▼

美國麥當勞撤出俄羅斯後，資產轉售給當地特許經營夥伴之一的西伯利亞企業家戈沃爾（Alexander Govor）。

重新營業的15間門市，最先集中首都莫斯科市內或近郊。

帕羅耶夫稱：「我們的目標是讓客人不會注意到品質或氣氛上的差別。公司要求我，首先，要留住員工，為他們提供工作。這是我須做的。」

他稱店面將保留原來麥當勞的內部結構，但不會使用舊標誌、品牌及餐單。他又強調，新品牌將維持在消費者可承擔的價錢，但不排除短期內輕微加價。

▼有網民認為新標誌與MOS BURGER標誌有相似之處▼

wow. it looks very similar to the mos burger logo pic.twitter.com/wjM6PjvJqc — Афшин Макати 🇯🇵🇷🇺 (@makati1945) June 9, 2022

據悉，戈佛的目標是2個月內讓所有麥當勞餐廳重開，並由現在850間餐廳，擴展到1000餐廳。

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