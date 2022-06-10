俄羅斯麥當勞新標誌曝光　經典金拱門變「漢堡＋2條薯條」

全球快餐龍頭麥當勞（McDonald's）5月中宣布結束在俄羅斯逾30年的營運，資產隨後轉賣給當地特許經營夥伴之一的西伯利亞企業家戈佛（Alexander Govor）。路透9日報道，戈佛的公司推出12日在莫斯科正式重新開張前的宣傳活動，並且公布新的標誌。



上月，俄國僅剩的其中一家麥當勞門市大排長龍，擠滿搶吃最後一份漢堡的客人▼▼▼

麥當勞退出俄羅斯市場時的新聞就指出，麥當勞仍將保有商標，新東家不能再使用麥當勞的名稱、金色拱門（Golden Arches）標誌、品牌和菜單。報道則指出，戈佛接手之後，位於俄羅斯的前麥當勞餐廳新標誌會以「一個漢堡與兩根薯條」作為特徵。

路透轉述發言人說法指出，「這個標誌描述了餐廳的2個主要符號：2根黃色薯條與1個橙黃色漢堡。標誌的綠色底色象徵著客人習慣的產品與服務的品質」。

▼有網民認為新標誌與MOS BURGER標誌有相似之處▼

wow. it looks very similar to the mos burger logo pic.twitter.com/wjM6PjvJqc — Афшин Макати 🇯🇵🇷🇺 (@makati1945) June 9, 2022

路透與塔斯社報道，戈佛日前將經營前麥當勞餐廳的公司名稱改為「Sistema PBO」，但還沒有決定新品牌名稱。除新的標誌外，他也選好菜單與App的新名字。據悉，戈佛的目標是2個月內重開全部的前麥當勞餐廳，並從現在的約850家餐廳擴大到1千家餐廳。

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