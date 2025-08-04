圖阻特朗普重劃選區準備中期選舉　數十名德州民主黨議員「走佬」

事關美國眾議院席位歸屬的中期選舉將在明年舉行，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的共和黨就着手準備，包括推動德州與俄亥俄州重新劃分選區，以求能在選舉後佔據眾院多數席位。德州的民主黨議員有感壓力，美國《政治報》（Politico）報道指，數十名民主黨議員在8月3日舉行的特別會議期間離開德州，企圖通過缺席，令州議會的表決人數低於法定人數，以阻斷議程。



共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）早前着手召開今次特別會議，以商議重新劃分選區事宜，他今次知悉事件後出聲警告那些離開德州前往伊利諾伊州的議員，倘不在周一前按時回到德州，將免除他們的職務。其實阿博特早在4年前就面對類似事件，他當時呼籲逮捕那些離開德州後又返回的議員。

據德州眾議院規定，倘議員因阻礙眾議院運作而缺席，每日將罰款500美元，共和黨籍的德州總檢察長也警告，要逮捕這些離開當地的議員。

2025年8月3日，美國伊利諾伊州，圖為華裔德州民主黨議員吳元之（Gene Wu）在伊利諾伊州召開的記者會中回應傳媒問題。（Reuters）

報道根據早前共和黨在德州州議會公布的最新選區劃分圖，指將為德州劃分出五個傾向於共和黨的選區，倘實施將提升共和黨在中期選舉中保住眾議院控制權的機會。

美國眾議院435個議席中共有38席所屬德州，其中共和黨人和民主黨人分別佔據25席和12席，另有一席因一名民主黨議員今年3月去世而空缺。

而為了推動這項新方案，共和黨還提出將方案與上月因洪災受到影響的德州家庭提供經濟援助相聯繫，報道則指此舉惹怒民主黨人，進而圖阻特別會議召開。