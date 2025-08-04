越南電動車公司VinFast開設全印度第一間工廠　放眼亞洲市場

有越南「Tesla」之稱的越南電動汽車製造商VinFast周一（4日）在印度南部啟動印度國內首間製造工廠，標誌着其向全球第三大汽車市場擴張的關鍵一步。



美媒指，位於Tamil Nadu邦Thoothukudi市的工廠初期年產電動車5萬輛，未來產能可望翻3倍，達15萬輛。Vinfast表示，這間工廠將為當地創造3000多個工作機會。

Vinfast表示，在選擇Tamil Nadu邦前，公司已在印度6個邦考察15個地點。Tamil Nadu邦工業部長TRB Raaja稱，該邦是印度汽車工業的中心，擁有強大的製造業、熟練的工人、良好的基礎設施和可靠的供應鏈。

TRB Raaja說：「這項投資將在Tamil Nadu邦南部形成一個全新的工業集群，而印度要成為全球製造業中心，就需要更多的工業集群。」

美媒稱，在美國和歐洲市場舉步維艱後，Vinfast正日益關注亞洲市場。這間公司2024年在印尼動工興建一座耗資2億美元的電動車組裝廠，計劃年產5萬輛汽車。此外，該公司還在泰國和菲律賓擴張業務。