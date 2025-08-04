石破茂解釋日美關稅談判未制定協議文件　稱有意晤特朗普

日本首相石破茂周一（4日）就日美關稅談判未制定協議文件稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不是普通人，與達成協議相比，付諸實施更難，擔心制定文件會拖慢關稅下調。他又說，若能與特朗普會談，自己「不會猶豫」。



在周一的國會會議上，石破茂因7月與美國達成貿易協議時沒有簽署正式文件而遭受某些反對派議員批評。他解釋稱：「他（特朗普）不是典型的談判對手，可能會推翻規則。」

石破茂表示：「兩國將開始執行已達成的協議，這比達成協議更難。」他還說，自己「絕對毫不猶豫」地與特朗普會談，讓華府盡快實施關稅削減，但他拒絕透露此類會談何時舉行。

2025年7月30日，日本東京，圖為日本首相石破茂發表講話。（Reuters）

對於關稅協議，他強調意義稱「這既為美國創造就業崗位，又不會讓日本喪失就業崗位，將向世界提供更好產品，是雙贏關係」。

石破茂還指，打算竭盡全力降低美國對日本汽車徵收的15%關稅。