170國將就塑膠公約進行第六次談判 專家警告全球陷「塑膠危機」
撰文：張涵語
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由27位衛生專家組成的團隊8月3日在醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表評估報告稱，塑膠污染是一項「嚴峻、日益加劇，且未受充分重視的人類健康威脅」，會在其生產周期以及人類生命的每一階段給人類和地球造成威脅，嬰幼兒最易受到影響。
報告指出，由於上世紀50年代以來塑膠生產急劇加速，產量已經增長超過200倍，目前地球上已有80億噸塑膠汙染物，陷入「塑膠危機」。
英媒報道引述該報告主筆、美國波士頓學院（Boston College）「全球健康觀察站」主任蘭德里根（Philip Landrigan）稱：「與氣候變遷和空氣污染相比，塑膠對人類健康的影響一直是個遭忽視的議題，但如今有愈來愈多證據證明塑膠問題的嚴重性。」
有研究顯示，僅多溴聯苯醚（PBDE）、雙酚A（BPA）和鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）這三種塑膠化學物質，每年就給38個國家造成高達1.5萬億美元的健康損害。
此報告發布正值聯合國（United Nation）即將於瑞士日內瓦（Geneva）召開全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）談判會議，來自170個國家的代表將就公約進行第六次談判。由於沙特等生產化石燃料的國家與其他100多個國家難以達成共識，去年12月在韓國釜山的第5輪談判最終破裂。
蘭德里根則呼籲各國外交代表在今年日內瓦會議中建立「有意義且有效的國際合作機制，以應對這項全球危機」。
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