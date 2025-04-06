英研究公開AI生成「膠樣」圖　警告微塑膠加速衰老

英國回收公司businesswaste.co.uk報告指出，微塑膠粒可能對人們的外表產生令人震驚的影響，使人看起來衰老而憔悴。現代人生活，微塑膠粒無所不在，從食物、衣物到水、廚具和家居用品，幾乎每個人體內都有微塑膠粒。會從塑膠製品中滲入我們的身體，隨著時間的推移不斷累積，破壞我們的荷爾蒙平衡，增加患病風險，使皮膚衰老、發炎，並導致體重波動。



據《每日郵報》報道，該報告使用AI估計了長期暴露在低、中、高濃度微塑膠環境下，可能對男性和女性外表產生的影響。塑膠廢物專家霍爾（Mark Hall）表示：「很明顯，這種污染可能會對我們產生許多令人擔憂的影響。我們生成的圖像基於這些研究的發現，顯示出令人震驚的結果，但我們希望這些圖像能讓人們正視這個更大的問題。」

研究表明，這些小於5毫米的微塑膠顆粒已經可以在人的全身各處被檢測到，包括血液和唾液，並滲入腎臟、胎盤甚至大腦等重要器官。額外的研究顯示，它們可能會擾亂荷爾蒙，增加心臟病、癌症、炎症性腸道疾病和其他疾病的風險。科學家們還認為，這種荷爾蒙紊亂可能會增加體重增加的風險。人們還擔心污染程度可能導致眼睛發紅和發炎，以及咳嗽和喘息等呼吸困難。

微塑膠是當今最常見的污染物。

在報告中，研究人員製作了一對年輕健康的男女臉部的AI生成圖像，然後將他們暴露在充滿低、中、高三個濃度微塑膠的環境中。他們表示，生成圖會根據研究，產生的外觀是對這些塑膠影響的估計。在低濃度下，兩人通過食物、飲料和日常環境接觸到微塑膠。少量的微塑膠會干擾荷爾蒙，導致皮膚乾燥、發紅和發炎。

若經常食用加工食品（通常包裝在塑膠中）和海鮮（通常含有較高濃度的微塑膠粒），還經常穿由尼龍和聚酯等人造纖維製成的衣服，則已經算在中等濃度下。研究人員警告，這可能會導致皮膚進一步刺激和荷爾蒙紊亂，導致皮膚產生更多油脂，加速衰老。特別是與睪酮素相關的荷爾蒙紊亂，會增加皮膚的油脂產生。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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研究人員還表示，若生活在空氣污染程度較高的地區，暴露在中等濃度下的人，可能導致眼睛發紅、發炎以及咳嗽和喘息等呼吸困難。荷爾蒙紊亂還會導致體重波動和消化問題。此外，研究人員表示，由於身體難以應對累積效應，這些人可能更容易感到疲勞和腦霧。而高濃度暴露，是指連工作場所（例如合成紡織工業，以及涉及塑膠製造的行業）、飲用水以及持續使用合成纖維的廚具，都有接觸到微塑膠粒。

該團隊估計，高濃度將導致個人皮膚進一步發炎和過早衰老的跡象，包括皮膚變色以及皮膚上出現硬塊和不能正常癒合的病變。嘴唇和指尖也可能出現藍色或紫色的變色。在這種程度下可能會有更多的荷爾蒙紊亂，導致毛髮變薄或脫落、不明原因的體重波動和月經不調。

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霍爾則建議人們可以通過幾種方式保護自己免受微塑膠的影響，包括拋棄一次性塑膠製品和過濾飲用水。他還說，他們可以用棉花和羊毛等天然材料製成的織物取代尼龍和聚酯纖維。他建議盡可能食用有機食品，減少海鮮攝入量，改用木勺、砧板和玻璃食品容器。

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