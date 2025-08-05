澤連斯基：多國僱佣兵正援俄參戰　包括中國及巴基斯坦等

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於8月4日表示，有來自中國、巴基斯坦等多國的僱佣兵，正協助俄羅斯作戰。烏軍正對抗這些僱佣兵，他矢言將予以還擊。



圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物及汽車損毀，現場竄出火光。（Reuters）

澤連斯基同日視察烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一處前線地區，之後在社交平台上稱，曾與指揮官們討論前線局勢、邊境小鎮沃夫昌斯克（Vovchansk）的防禦情況，以及當前戰鬥動態。

他表示，部署於該地區的士兵報告，有來自中國、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和非洲國家的僱傭兵，正參與這場戰爭，烏軍將予以還擊。

圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物損毀。（Reuters）

在此之前，澤連斯基曾多次指控俄羅斯招募中國僱佣兵參戰，北京對此否認。另外，朝鮮此前亦已向俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區派遣了數千名士兵。

對於澤連斯基的說法，俄羅斯尚無回應。路透社也聯繫了塔吉克、烏茲別克和巴基斯坦的駐烏克蘭大使館，等待對方評論。