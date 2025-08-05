俄羅斯稱不再單方面暫停部署中短程導彈　梅德韋傑夫：好戲在後頭

俄羅斯8月4日宣佈，不再維持依據《中程導彈條約》單方面暫停部署陸基中程和中短程導彈系統的自我限制。 俄方認為，維持單方面暫停部署類似武器的條件已不復存在。 俄方將根據美國等西方國家相關導彈部署規模以及國際安全和戰略穩定總體形勢，決定應對措施。



綜合外媒報導，俄羅斯外交部周一發表聲明表示，局勢正朝着在歐洲和亞太地區實際部署美制陸基中短程導彈的方向發展。 聲明指，針對美國2019年單方面退出《中程導彈條約》，俄方曾多次聲明，在世界相關地區出現《中程導彈條約》所禁止的美制導彈系統之前，俄將自願限制相關陸基導彈部署。

同時，俄方呼籲北約國家對等暫停部署《中程導彈條約》所禁止的武器系統，並呼籲美國在亞太地區的盟友支援俄方有關防止相關軍備競賽所作努力。

聲明強調，俄方上述倡議並未得到回應。 美國及美國盟友不僅公開宣布計劃在多個地區部署美國陸基中導系統，還在推進部署方面取得實質性進展。 美方相關導彈的測試已處於最後階段或已完成，一些系統已開始批量生產。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）指責北約國家放棄暫停部署中短程核導彈的立場，莫斯科將採取進一步的回應措施。 （Reuters）

俄方認為，近期一系列舉措對俄安全構成直接戰略威脅，對地區和全球穩定產生嚴重負面影響，可能導致核大國之間緊張局勢升級。

對此，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）指責北約國家放棄暫停部署中短程核導彈的立場，莫斯科將採取進一步的回應措施。 他說：「這是我們的所有反對者必須面對的新現實，好戲在後。」惟他未有做進一步說明。

《中程導彈條約》是美國和前蘇聯之間的一項裁軍條約，旨在消除兩國射程在500到5500公里之間的陸基彈道導彈和巡航導彈，於1987年12月8日由時任美國總統列根（Ronald Reagan）和蘇聯領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）在華盛頓簽署這項條約。