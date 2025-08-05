關稅戰｜特朗普再斥印度購買俄羅斯石油　揚言大幅提高關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於8月4日警告，將大幅提高對印度商品的關稅，以應對印度購買俄羅斯石油。他在社交平台指控，印度不僅大量購買俄羅斯石油，還將大部份石油在公開市場上出售、牟取暴利，「他們（印度）根本不在乎烏克蘭有多少人被俄羅斯戰爭機器殺害。」



圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物損毀。（Reuters）

特朗普在Truth Social上發文稱，由於印度持續自俄購入石油，「因此，我將大幅提高印度向美國支付的關稅。」不過，他未有說明具體的關稅幅度。

特朗普上星期表示，他將對從印度進口的商品徵收25%的關稅，並補充說這個世界第五大經濟體也將面臨懲罰，但他並未透露具體細節。路透社隨後引述印度政府消息人士稱，即使特朗普發出警告，但印度不會因此受影響，仍將繼續從俄羅斯購買石油。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

俄羅斯是印度的主要石油供應國，從俄羅斯供應至印度的石油約佔印度總供應量的35%，印度還是全球第三大石油進口國和消費國，而在今年1月至6月，印度每日自俄羅斯進口約 175萬桶原油，較去年同期增加1%。