巴西最高法院下令　軟禁博爾索納羅

巴西最高法院周一（4日）下令對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）實施軟禁。



負責監督博爾索納羅案的巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）稱，博爾索納羅使用3個兒子及其他國會議員盟友的社交媒體傳播訊息，「內容明顯鼓勵和煽動攻擊最高聯邦法院，並公開支持外國干預巴西司法系統」，因此下令將其軟禁在家，禁止外出。

根據報道，莫賴斯認為，博爾索納羅的相關舉動明顯違反此前對其實施的預防性措施，因此下令禁止其離家外出，同時須佩戴電子腳鐐、禁止除家人和律師以外的人探視，並沒收其家中的通訊設備。

莫賴斯同時表示，博爾索納羅的行為表明「有必要對其採取更嚴厲的措施，以防止其再次犯罪」。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2025年7月18日會見傳媒（Reuters）

博爾索納羅被指控在2022年選舉失敗後密謀政變以繼續掌權。巴西檢察官指控博爾索納羅領導一個犯罪組織，策劃推翻選舉結果，包括在2022年這位極右翼領導人以微弱劣勢競選連任失敗後，計劃殺害現任總統盧拉（Lula da Silva）和莫賴斯。

由於擔心博爾索納羅可能潛逃，警方採取「預防性措施」，包括要求他佩戴電子腳鐐、晚上7時至上午7時之間和週末待在家裏、禁止他使用社交媒體等。

博爾索納羅的律師在一份聲明中表示，他將對此裁決提出上訴。他們辯稱，博爾索納羅周日在里約熱內盧一場示威中透過其一個兒子的手機播放的「下午好，Copacabana（里約熱內盧一個街區），下午好我的巴西，擁抱大家，這是為了我們的自由」等講話，不能被「視為無視預防性措施或構成犯罪行為」。