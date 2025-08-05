美歐關係降溫　歐盟暫停對美國反制措施6個月

歐盟委員會發言人8月4日表示，在與美國總統（Donald Trump，又譯川普）達成協議後，歐盟將暫停實施兩項針對美國關稅的反制措施6個月。兩項反制措施原定於8月7日生效，並分為兩部份，一部分是對美國鋼鐵和鋁關稅的回應，另一部分則是對特朗普的基準關稅和汽車關稅的回應。



路透社報道，歐盟發言人Olof Gill表示：「歐盟將繼續與美國合作，最終敲定一份7月27日達成的聯合聲明。」

他補充稱：「考慮到這些目標，歐盟委員會將採取必要措施，將原定於8月7日生效的歐盟針對美國的反制措施暫停6個月。」

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

根據達成的協議，美國已於上周四（7月31日）將對歐盟關稅稅率降至15%。但雙方達成的協議仍存在許多懸而未決的問題，包括烈酒的關稅稅率。

此外，7月31日的行政命令亦未如預期般為歐盟汽車業提供減稅，該行業仍遭徵25%關稅。飛機等戰略性產業也未取得豁免。