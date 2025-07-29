特朗普徵15%關稅　歐盟製藥成本或增190億美元　美國消費者恐硬食

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月27日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）達成貿易協議，對歐盟商品徵收15%關稅。雖低於此前特朗普威脅對歐盟藥品徵收的200%，路透社引述分析師指出，關稅可能使歐盟製藥業成本最大增加190億美元（約1491億港元）。美媒指出，這恐怕會助長美國人的醫藥費用。



路透社引述歐洲官員周日表示，包括藥品在內的所有商品將被徵收15%關稅，但部分仿製藥除外。

美國醫藥行業依賴外國進口。（Reuters）

一名分析師周一（28日）表示，除非製藥公司採取行動減輕關稅的影響，否則增加的成本可能會導致消費者價格上漲。

藥品是歐洲對美國出口額最大的產品，歷來享有免稅待遇，歐盟約占美國藥品進口總額的60%。

荷蘭國際集團（ING）分析師Diederik Stadig估計，如果不採取任何緩解策略，這些稅收可能會使行業支出增加130億美元，其中一部分最終可能由消費者承擔。

投資銀行Bernstein分析師Courtney Breen則估計，該支出將達到190億美元。但她指出公司可能能夠透過實施的措施吸收部分成本，例如儲存藥品和與合約研究人員達成新協議。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

《紐約時報》指出，各大藥廠在歐洲生產一些最大、最知名的重磅藥物，包括Botox肉毒桿菌、抗癌藥Keytruda，以及像Ozempic這樣的熱門減肥藥。關稅可能令這些藥物成本上升，最終導緻美國人的自付費用和醫療保險費增加。