手機會否像Call機一樣爆炸？　專家解畫：2原因風險較低

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）本週接連有通訊設備爆炸，令外界關注起民眾隨身攜帶的智慧型手機的安全性。



然而，安全專家強調，普通的智慧型手機用戶不太可能面臨類似的爆炸威脅，因為事件中的裝置在爆炸前被人惡意修改過，而民眾普遍使用的大品牌手機有著嚴格的品質管控，而且設計也比傳呼機（Call機）複雜，因此被人篡改、引發爆炸的可能性極低。

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據加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿大卡加利大學（University of Calgary）安全與彈性網路物理系統專家卡里米普爾（Hadis Karimipour）指出，雖然就技術而言將爆炸裝置放入手機是可行的，但這需要物理接觸與高度複雜的技術操作，而蘋果或Google等知名品牌的智慧型手機在供應鍊和製造過程中都進行了嚴格監控，大大降低智慧型手機被不法人士竄改的風險。

美國東北大學（NEU）電子與計算機工程教授喬尼特（Josep Jornet）進一步指出，傳呼機使用的技術較為古老，構造也十分簡單，因此不法人士很容易就能將其打開並植入爆炸物。然而，現代智慧型手機的設計複雜，而且又是防水密封的，所以內部的電路板和晶片很難在不被察覺的情況下進行篡改，要在智慧型手機中加入炸藥也幾乎不可能。

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儘管如此，喬尼特提醒，技術高超的駭客仍有可能遠端控制人們的手機，對其發送資訊或清空數據，但要讓手機過熱或爆炸是很困難的，因為大多數現代手機都配有過熱保護機制，會自動關閉以防止過熱。最後，安全專家建議，為了保護智慧型手機安全，消費者應選擇擁有可靠來源的產品，並定期更新手機軟體，使用多重身分驗證等安全措施，確保手機不會輕易被遠端控製或物理性篡改。

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