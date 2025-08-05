丹麥動物園徵集棄養寵物餵猛獸　稱「有責任仿大自然食物鏈」

丹麥一間動物園周四（7月31日）呼籲公眾捐贈健康但他們不再想要的寵物，用來餵園內的肉食動物，如獅子、老虎和猞猁等。此舉引起了不少網民的熱議。



奧爾堡動物園（Aalborg Zoo）向民眾徵集活雞、兔子和豚鼠，並表示這些動物會由訓練有素的工作人員進行「溫和安樂死」。這間動物園也接受活馬捐贈，並且馬主可能因此獲得稅務減免。

動物園在Instagram上發文解釋說，他們有「責任模仿動物的自然食物鏈」，而較小的家畜「構成我們掠食動物飲食的重要組成部份」。

這間動物園表示，以這種方式提供的食物「讓人聯想到它們在野外自然捕獵的獵物」，這些小動物可以在工作日捐贈，無需預約的情況下每次最多捐贈四隻。

在其網站上，一張老虎吞食肉塊的照片下方，奧爾堡動物園列出捐贈馬匹的條件。符合條件的馬匹需要有馬匹護照，並且在過去30天內沒有因疾病接受過治療。如果成功移交動物，馬匹捐贈者可以因此獲得稅務減免。

丹麥一間動物園周四（7月31日）呼籲公眾捐贈健康但他們不再想要的寵物，用來餵園內的肉食動物，如獅子、猞猁、老虎等。在其網站上，一張老虎吞食肉塊的照片下方，奧爾堡動物園列出捐贈馬匹的條件。（Aalborg Zoo網站）

動物園副總監Pia Nielsen在一份聲明中表示，動物園的肉食動物「多年來」一直以較小的家畜為食，「飼養肉食動物時，有必要為它們提供肉類，最好是帶有皮毛、骨頭等的肉，以盡可能給它們提供接近自然的飲食。」

Pia Nielsen說：「因此，讓那些因各種原因需要被實施安樂死的動物以這種方式發揮用處是合理的。在丹麥，這種做法很普遍，我們的許多遊客和合作夥伴都很欣賞這種貢獻的機會。我們收到的捐贈家畜包括雞、兔子、豚鼠和馬。」

不過，園方的做法在網上引發激烈討論，有網民反對將寵物轉變為食物的做法，但也有人讚揚動物園為維持動物自然飲食行為所做的努力。