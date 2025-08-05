泰國稱主權遭柬埔寨侵犯　將在國內及國際層面提起訴訟

泰國代總理普坦（Phumtham Wechayachai）8月5日要求相關部門起草法律文件，對柬埔寨提起訴訟。



新華社報道，泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）5日表示，普坦當日在內閣會議上，要求各相關部門起草法律文件，針對柬埔寨「以軍力及武器侵犯泰國主權，並造成己方軍民生命與財產重大損失」，在國內及國際層面提起刑事與民事訴訟。

吉拉育說，泰國家安全委員會已被指定為主責機構，與泰國陸軍、內政部、公共衞生部等相關機構進行磋商，並由國務委員會辦公室秘書長參與提供起訴涉案指揮官及責任人所需的法律意見，以盡快提起訴訟並索賠損失。

2025年7月28日，泰國曼谷，泰國代總理普坦（Phumtham Wechayachai）在皇家空軍第6聯隊基地舉行記者會後，準備前往馬來西亞參與會談。（Reuters）

吉拉育也說，儘管泰柬邊境已實現停火，泰柬邊界聯合委員會會議正在馬來西亞舉行，但泰國國內仍有多項任務需要各單位執行，包括清除柬方軍隊射入的未爆物、搜查異常入境的無人機、幫助民眾逐步安全返鄉等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

