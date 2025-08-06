關稅戰｜特朗普：接近與華達貿易協議　倘成事或年底前會晤習近平

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月5日表示，美國非常接近與中國達成貿易協議，又指如果雙方達成協議，他或將在2025年底前與中國國家主席習近平會面。



特朗普5日接受美媒CNBC訪問時被問到有關中國貿易談判的事宜，他重申習近平已要求進行會晤，並預料會談很可能會在年底前舉行，但前提是雙方要先達成貿易協議。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普認為，如果中美不能達成協議，根本就沒有舉行元首會談的意義，但他強調：「我們非常接近（與華）達成協議，而且與中方相處得很好。」

另外，特朗普表示，美國將很快對進口的藥物、半導體和晶片徵收關稅，預計將對中國產生影響。

圖為2019年6月29日，日本大阪，中國國家主席習近平會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

中美官員上月在斯德哥爾摩舉行會晤，力求解決經濟爭端，並將貿易戰休戰期延長三個月；美國財政部長貝森特（Scot Bessent）上週表示，他相信美國與中國已具備達成協議的條件。