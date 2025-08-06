北歐3國為烏克蘭購入美製武器 彭博：俄羅斯考慮提出空中停火
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前要求俄羅斯8月8日前與烏克蘭達成停火協議，否則俄方及其石油買家將面臨二級制裁。彭博社6日引述消息人士稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）正考慮向美國作出讓步，其中或包括與烏方達成空中停火協議。與此同時，瑞典、挪威和丹麥三國表示，它們將撥出約5億美元資金，透過北約機制向烏克蘭提供美製武器援助。
路透社報道，瑞典、挪威和丹麥三國防長5日宣布，它們將透過北約的「烏克蘭優先需求清單」，為烏克蘭購入愛國者導彈，還有反坦克彈藥等美製武器。
在這次軍援中，丹麥將援出約9,000萬美元，而挪威將貢獻約1.46億美元，瑞典則表示將為提供約2.75億美元（約21億港元）的資金。
對此，北約秘書長呂特表示，北約感謝北歐三國迅速採取行動為該計劃提供資金；荷蘭4日已率先出資5億美元為烏克蘭為採購美製武器，成為首個向該新機制提供資金的北約成員國。
另外，彭博社引述三名了解克里姆林宮情況的消息人士稱，俄羅斯考慮的空中停火協議將包括無人機和導彈在內的空襲，但前提是烏克蘭也要同意相關停火規定。
報道指，儘管俄羅斯考慮作出這一有限讓步，但由於俄軍在戰場上持續穩步推進，普京不會同意與烏克蘭全面停火，而且俄方整體的戰爭目標仍然將保持不變。
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