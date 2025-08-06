美媒：NASA擬2029年備妥月球建核反應堆　防中俄先登月劃「禁區」

美媒8月5日報道，美國運輸部長兼代理美國太空總署（NASA）署長達菲（Sean Duffy）上月向NASA人員發布指令，要求該部門於2029年準備好在月球建立核反應堆，防止中國及俄羅斯搶先一步在月球建相關設施並宣布不准第三方進入的「禁區」（keep-out zone）。



據美國《政治報》及美媒CNBC報道，達菲7月31日在發給NASA員工的指令中透露，中俄已聯手推動月球基地合作項目，並計劃在2030年代中期於月球設置核反應堆。

圖為2019年12月15日，在美國加州拍攝的月球照片。（Getty）

達菲稱，若中俄兩國早於美國落實計劃，前者可能會宣布建立「禁區」，嚴重限制美國重返月球的阿提密斯（Artemis，又譯阿耳忒彌斯）計劃。為了預防這情況，NASA應該準備好在2030財年第一季之前向月球表面發射一座核反應堆。

根據該指令，NASA將會在30日內指派一名官員監督，並在60日內向各公司發出標書。該反應堆將被要求產出至少100千瓦（kW）的發電量，足以在美國供電約80戶，並須在2029年末準備好發射。

2025年6月2日，美國華盛頓，圖為一個設立在NASA總部外的NASA標誌。（Getty）

除了核反應堆計劃外，達菲也指示NASA加速汰換老化的國際太空站，冀在2030年前建成商業營運的新太空站。