日本廣島原爆80周年｜廣島市長出席和平紀念式　強調讓廢核成共識

8月6日是日本廣島原爆80周年。廣島市長松井一實（Kazumi Matsui）在和平紀念儀式上發表和平宣言時稱，各國日益盛行「為保護本國，擁有核武是不可避免」的觀念，他認為這違背過去悲慘歷史的教訓，亦稱必須讓「廢除核武」成為社會的共識。



日本放送協會（NHK）報道，廣島市長松井在其和平宣言中表達擔憂：「當前世界各地加速軍備擴張的動向愈發明顯，在各國的執政者當中，『為保護本國，擁有核武是不可避免的』想法正日益強化。然而，這種局勢不僅抹煞國際社會從過去慘痛歷史中獲得的教訓，也動搖至今為止所建立的和平建設架構。」

今年為日本廣島原爆80周年，約120個國家及地區派代表出席，創下新高。(Reuters)

石破茂首相在演講中亦表示，作為唯一在戰爭中遭投原子彈的國家，日本的使命是「引領國際社會努力實現無核武世界，同時堅定地維護三項無核原則。」

2025年8月6日，日本首相石破茂，在廣島舉行的原爆80周年紀念活動上發表演說。（Reuters）

和平紀念儀式於當時早上8時在廣島和平紀念公園舉行，約5.5萬人出席，其中包括原爆倖存者和遇難者家屬代表、石破茂，以及來自120個國家和地區大使。