據《朝日新聞》引述消息報道,日本出入國在留管理廳計劃收緊以「經營管理」資格留日的申請,將投資資金要求增加到目前的6倍,達到3000萬日元(約160萬港元)。當局將在本月內聽取專家意見,爭取今年內實施。



目前,外國人可通過申請「經營管理」資格在日停留3個月至5年,只要確保資金在500萬日元(約27萬港元)以上、或聘請至少2名員工並確保在日本國內設有營業場所。而出入國在留管理廳計劃將投資門檻上調至3000萬,同時要求僱傭至少1名員工。

日本國會:A view of the National Diet building in Tokyo, Japan, is seen on October 27, 2024(Getty Images)