英國前首相約翰遜訪台灣 中國使館：與巴勒斯坦相提並論荒唐至極
撰文：洪怡霖
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中國駐英國大使館周三（6日）就英國前首相約翰遜（Boris Johnson）訪問台灣期間發表的言論表示，這個英國政客不顧中方堅決反對竄訪台灣並發表極不負責任的言論，中方予以強烈譴責。
約翰遜率團訪問台灣期間，被問及如何看待台灣的主權地位，約翰遜稱，這是可討論的事情，比起巴勒斯坦，台灣已經有政府、領土與民主體制。但他也說，台灣並未尋求國際承認為一個獨立的國家，而是更傾向維持現狀。
中國駐英國大使館發言人就此回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。
發言人說，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土不可分割一部份的事實從未改變，也不容改變，這才是真正的台海現狀，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。
中方指，當前台海和平穩定的最大威脅是台灣當局的「台獨」挑釁活動，中方絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去，絕不允許任何外部勢力阻撓中國實現完全統一。
發言人稱，中方奉勸英國有關政客停止拿台灣問題搞政治表演，停止助長「台獨」分裂勢力囂張氣焰，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。
中方表示，把台灣問題與巴勒斯坦問題相提並論，更是胡言亂語，荒唐至極，1948年以色列建國，1988年巴勒斯坦宣布建國，目前已有147個聯合國會員國正式承認巴勒斯坦國，而關於台灣地位問題，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。
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