英前首相約翰遜訪台會賴清德　稱試圖霸凌或併吞台灣行為永不成功

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）率團訪問台灣，並擔任凱達格蘭論壇的專題演講人。周二（5日），約翰遜獲總統賴清德接見，他提到，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，因為台灣是一個令人驚嘆的民主體制，擁有深愛自由的人民。賴清德則表示，台灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，期盼未來能與英國加強合作創造雙贏，對國際社會做出貢獻。



約翰遜致詞時指出，現時是對世界而言至關重要並充滿不確定性的時刻，如同賴清德稍早時所言，台灣正處於自由民主對抗威權專制的前線。他提到，一直都很想來台訪問，也被台灣的卓越成就，尤其是微型處理器和美食等方面深深吸引。他也向賴清德為台灣提出的政策方向表達敬意，並十分認同五大信賴產業及增加國防預算至GDP3%的主張。

約翰遜致詞時指出，現時是對世界而言至關重要並充滿不確定性的時刻。（台總統府）

約翰遜還稱，包括他在內的英國人民都認為，北京目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，強調台灣是一個自由、和平的社會，不應受到這種恫嚇，這種行為毫無意義，也應該盡速停止。然而，透過與賴清德對話及過去幾天與台灣人民的交流，他清楚了解到，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，因為台灣是一個令人驚嘆的民主體制，擁有深愛自由的人民。而在這個艱困而緊張的時刻，所有西方國家都應該加強與台灣的經濟和政治關係，而非在其他國家的壓力下疏遠台灣。

約翰遜最後強調，英國將持續與台灣站在一起，不僅因為雙方共同的戰略目標和蓬勃發展的經貿關係，更重要的是民主、人權和自由等共享價值，這些價值不僅造就台灣的卓越成就，且本身自有存在的必要，必須捍衛這些價值。

約翰遜強調，英國將持續與台灣站在一起。（台總統府）

賴清德則提到，強生是繼戴桌爾夫人（Margaret Thatcher）及桌慧思（Liz Truss）後，第三位訪台的英國前首相，相信此次到訪能促進台英未來更進一步的交流。

賴又提到，今年6月英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」通過台灣海峽，以具體行動捍衛台海的航行自由。隨後，英國政府發布「國家安全戰略」，指出台海在全球貿易與供應鏈具核心地位，英國不支持任何單方面改變現狀的企圖，並將在共享民主價值的基礎上，持續深化與台灣在各領域的合作關係。英國政府從強生開始的這些行動，對印太安全提供具體化的貢獻。

近年來，台英經貿關係持續創下新的里程碑。2023年，雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是台灣與歐洲國家第一個制度化的經貿架構。今年6月雙方進一步針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域再簽署3項支柱協議，展現雙方強化經貿合作的決心。賴表示，台灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，臺灣衷心希望未來能與英國加強合作，創造台英雙贏，也對國際社會做出貢獻。

賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式。（台總統府）

此外，賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式時表示，會持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算將達到GDP3%以上的目標，提升台灣自我防衛能力。