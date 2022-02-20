烏克蘭局勢｜約翰遜：若西方不支持烏方　後果將波及台灣

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月19日表示，如果西方國家未能履行支持烏克蘭獨立性的承諾，這將對全球產生破壞性後果，包括台灣。



約翰遜19日在慕尼黑安全會議上表示，「我們不完全了解俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的意圖，但種種預兆顯示不祥。」

他警告指，有證據表明就規模而言，俄羅斯正在計劃發動一場自1945年以來歐洲最大的戰爭，「所有跡象都顯示，該計劃在某種意義上已經開始了。」

約翰遜又指，「引發的衝擊將會在世界各地產生迴響，例如在東亞和台灣。人們會得出結論，認為侵略行動會有回報，以及強權即公理。」

2月19日，美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）發表聲明，宣布總統拜登（Joe Biden）將在白宮定期聽取有關烏克蘭局勢的簡報。

普薩基稱，拜登20日召集國家安全委員會，討論烏克蘭局勢的發展。她表示，根據美方的情報，俄羅斯隨時可以對烏克蘭發動攻擊，拜登將繼續監測烏克蘭的局勢變化，並定期聽取安全團隊有關烏克蘭最近情況的通報。

另據中國央視報道，當地時間2月20日，位於烏克蘭東部地區的頓涅茨克市外圍地區已經連續3個小時有爆炸聲傳出，頓涅茨克市中心可清楚聽到。市中心的樓內窗户有明顯的震動，爆炸聲為炮擊聲。