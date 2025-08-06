馬來3男子拍片吃剩雞骨施捨流浪漢　惹眾怒後急道歉

馬來西亞三名男子拿吃剩的雞骨頭施捨流浪漢，還拍下短片在社交媒體廣傳，引起許多民眾憤慨。通訊及多媒體委員會與警方已傳召三人錄口供。



社交媒體流傳的影片顯示，三名男子在一家快餐店吃完炸雞後，以「不可以浪費食物」及「行善」為由，將雞骨頭裝進飯盒施捨給一名流浪漢。拿到飯盒的流浪漢感激涕零，但打開飯盒發現竟是雞骨頭，神情頓時黯然。鏡頭接着轉向三名男子，他們回到住所後，把雞骨頭餵寵物狗。

影片在馬國引起譁然，政治領袖、社區領袖和網民譴責「為了點擊率踐踏流浪漢尊嚴」。

三人星期一（8月4日）另發影片，指流浪漢其實是配合演出，雞骨頭情節只是「拍攝效果」。他們事前與流浪漢溝通並取得他的同意，事後送出完整的兩塊炸雞和飯給他。他們也在影片中鞠躬道歉，承諾將創作更多有意義的影片回饋社會。

他們過後刪除引起爭議的影片，但仍在各社媒平台面對批評聲浪。《東方日報》報道，不少網民和同業不買單，認為雖然他們表明出於「善意」，但未能展現對弱勢群體的尊重，反而造成不必要的傷害。

通訊及多媒體委員會星期二（5日）發文告說，已接到投報，並已展開調查，同時提醒民眾不要將弱勢群體的苦難當作拼流量的影片題材，來製造低俗娛樂吸引點擊率。

三名男子星期二到柔佛依斯干達布蒂里警區自首協助調查。警方充公了三台手機和三張SIM卡。

據《星洲日報》報道，三人中的一人是22歲的網紅，來自砂拉越，在新山經營咖啡館。另兩人是寬柔中學新山校本部的初中生和達城分校的高中生，也是網紅。

據網媒「自由今日大馬」報道，慈善組織Food4U創辦人東尼痛批：「上傳影片者應該感到羞恥。貧窮不是一場遊戲，也不是拿來取樂的話題，被貶低與踐踏一點都不好玩。」

社會企業Make It Right Movement總裁布萊恩拉瑞奇說：「社交媒體的反應是即時的，即便事後補充更多背景也無濟於事。在網絡世界，一秒鐘的錯誤足以毀掉當事人的一生，他們應該認清這點。」

通訊部副部長張念群星期二在Facebook回應此事時說，影片內容創作應以尊重為前提。她呼籲內容創作者追求流量之餘，切勿忘記社會責任與道德底線。

本文獲《聯合早報》授權轉載

