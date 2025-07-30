馬來西亞擬禁13歲以下兒童開設社交網站賬戶

馬來西亞政府正考慮禁止13歲以下兒童註冊社交媒體賬戶，並計劃通過更嚴格的執法機制，加強對未成年網民的保護。



綜合媒體報道，馬來西亞通訊及多媒體部長法米星期二（7月29日）在國會指出：「大多數平台本來就不允許13歲以下兒童開設賬戶。但遺憾的是，如果你去學校問13歲以下的學生是否有TikTok賬戶，很多人都會說有——這已經違反了使用條款，TikTok也承認這一點。」

他強調，保障兒童網絡安全是一項多方共同責任，不僅政府須要介入，社交平台和家長也必須參與監督。該部正研究如何更有效地落實年齡限制規定，並推動全社會建立更安全的上網環境。

數據顯示，自2022年1月1日至2025年7月15日，馬來西亞通訊與多媒體委員會（MCMC）應要求下架了1443項涉及兒童的不良或極端內容。法米說，相關內容違反《1998年通訊與多媒體法令》或各平台的社區守則，由服務提供商依法移除。

圖為馬來西亞國旗（Getty Images）

為提升青少年數碼素養，通訊部也將推出面向13歲及以上青少年的數碼教育模塊，幫助他們了解現代訊息生態，並掌握應對虛假資訊與網絡風險的基本能力。「這些模塊將教導青少年認識所處的訊息環境，並學習如何保持警覺。」

他指出，當前許多社交媒體內容真假難辨，青少年更容易受到誤導，因此政府鼓勵投資本地兒童內容的創作，並推動跨部門合作。他舉例稱，本地兒童內容平台Durioo便與馬來西亞數碼經濟機構（MDEC）密切合作，值得支持與推廣。

「我會指示國家電影發展局（Finas）探討如何擴大優質兒童內容的產量，特別是那些符合我們價值觀的節目。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

