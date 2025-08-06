13歲中國女學生澳洲遊學涉刺死14歲同團女生　被控謀殺將出庭受審

英國媒體8月5日報道，在澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）附近，一名13歲的中國籍女學生涉嫌在寄宿家庭持刀刺死一名14歲的中國籍女學生，疑兇當場被捕並被控謀殺，她將於當地的兒童法庭受審。



據《衛報》報道，事發在4日（週一）晚上10時20分，寄宿家庭的屋主聽到騷動，發現一名14歲女童肢體受傷，隨後致電緊急救援人員趕到現場。

被刺的女孩在現場接受治療，隨後被醫護人員送往醫院，最後在醫院傷重不治。

一名13歲，來自中國的女學生，當場被捕，其後被控謀殺。

據報道，她被拒保釋，將於6日（週三）在當地兒童法庭出庭。

報道指，兩名女學生參加同一個計劃前往澳洲就讀當地學校，並住在同一個寄宿家庭。

2025年8月4日，在澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）附近，一名13歲的中國籍女學生在寄宿家庭持刀刺死一名14歲的中國籍女學生，疑兇當場被捕並被控謀殺，她將於當地的兒童法庭受審。圖為新南威爾斯州麥考瑞湖區（Lake Macquarie）警長查普曼（Tracy Chapman）向媒體講述案情。（網絡圖片）

新南威爾斯州麥考瑞湖區（Lake Macquarie district）警察局長查普曼（Tracy Chapman）告訴記者：「除了她們都參加了這個遊學計劃並住在同一個寄宿家庭之外，我們不知道這兩個女孩之間是否還有其他關係。」

據稱，這宗持刀傷人事件發生在寄宿家庭就寢後。

警方繳獲一把菜刀，法醫將進行鑑定。

查普曼表示，這些學生於7月底抵達澳洲，原定預計8月中旬離境。

當地警方正與中國領事館合作，聯絡疑兇女孩的家人。

2025年8月4日，在澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）附近，一名13歲的中國籍女學生在寄宿家庭持刀刺死一名14歲的中國籍女學生，疑兇當場被捕並被控謀殺，她將於當地的兒童法庭受審。（網絡圖片）

查普曼指：「你可以想像，對年輕女孩進行調查會遇到語言障礙，而且需要通過領事館，她們並非澳大利亞居民，因此會有一些複雜情況。」