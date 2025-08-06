美智庫文章：俄烏戰爭爆發以來　俄軍士兵HIV感染率激增20倍

烏克蘭媒體引述《卡內基政治》（Carnegie Politika）7月23日一篇文章指，俄烏戰爭2022年爆發以來，俄羅斯士兵感染愛滋病（HIV）的數量激增2000%，即20倍，原因包括戰地醫院輸血、重複使用注射器、軍人從事不安全性行為，以及使用毒品等。



《卡內基政治》是總部設在美國華盛頓的智庫「卡內基國際和平基金會」（CEIP）旗下平台，刊登卡內基全球學者網絡成員和外部撰稿人的文章，該篇文章由記者Andrey Shashkov所撰寫。

《卡內基政治》（Carnegie Politika）7月23日一份報告，表示俄烏戰爭2022年爆發以來，俄羅斯士兵感染愛滋病（HIV）的數量激增了2000%。（Carnegie Russia Eurasia Center）

文章表示，有關問題的嚴重程度已引起俄國防部醫生注意，截至2022年底，俄羅斯軍隊中發現的愛滋病毒案例增加13倍，截至2024年底增加20倍。文章並指出自2022年以來，俄羅斯一直是全球新增愛滋病例最多的五個國家之一，僅次於南非、莫桑比克、尼日利亞和印度。

文章還強調克里姆林宮的政策也是加劇問題的關鍵因素之一。莫斯科以維護「傳統價值」之名，於今年4月將英國知名歌手艾頓莊（Elton John）創立的非政府組織「艾頓莊愛滋病基金會」（Elton John AIDS Foundation）列入「不受歡迎組織」名單。該組織是世界上最大的愛滋病領域贊助者。俄羅斯檢察總長辦公室指控該組織「宣傳非傳統性關係、西方家庭模式和性別重置」。

2025年6月9日，俄烏展開第二輪戰俘交換。俄羅斯國防部表示，被放回的俄方戰俘目前在盟國白俄羅斯接受心理和醫療援助，隨後將被送回俄羅斯接受進一步治療。（Reuters/ 俄羅斯國防部圖片）

LGBT人士則被莫斯科指定為「極端主義運動」，給同性戀社群貼上愛滋病問題的標籤。報告指出：「除俄羅斯之外，全世界的愛滋病例數都在減少，但這並不是客觀的原因。這背後的因素純粹是出於政治。」