愛滋病有望根治！科學家成功利用新冠疫苗mRNA令潛藏HIV病毒現形

愛滋病有望治癒了。澳洲研究人員利用與新冠疫苗相同的mRNA傳輸系統，開發出一種全新的愛滋病治療策略，目標不是預防感染，而是徹底根除病毒。



這項突破性研究，由墨爾本彼得杜赫提感染與免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）領軍，成功將mRNA導入潛藏的愛滋病毒儲藏庫，並誘使病毒現形，為全球近4千萬名愛滋病感染者帶來一線曙光。這項研究成果已發表在《自然通訊》期刊上。

墨爾本彼得杜赫提感染與免疫研究所成功將mRNA導入潛藏的愛滋病毒儲藏庫，並誘使病毒現形。（doherty.edu.au）

愛滋病毒能潛藏在白血球中的CD4+ T細胞內，一旦停止治療，便會再度活躍。這個愛滋病毒「儲藏庫」一直是尋找治癒方法的頭號挑戰。（nature.com）

墨爾本研究團隊將mRNA包裝在新型的微小脂肪狀泡泡中，並成功將其導入受愛滋病毒感染的細胞，促使細胞暴露休眠的病毒。（nature.com）

目前全球約有4千萬人感染愛滋病，儘管抗反轉錄病毒療法能將病毒量抑制到無法檢測的程度，卻無法完全清除愛滋病毒。愛滋病毒特別之處在於，它能潛藏在白血球中的CD4+ T細胞內，一旦停止治療，便會再度活躍。這個愛滋病毒「儲藏庫」一直是尋找治癒方法的頭號挑戰。

墨爾本研究團隊利用與mRNA新冠疫苗相同的技術，找到一種將mRNA導入難以捉摸的愛滋病毒儲藏庫的新方法，並誘使潛藏的病毒現形。研究中，他們將mRNA包裝在新型的微小脂肪狀泡泡（稱為脂質奈米顆粒）中，並成功將其導入受愛滋病毒感染的細胞，促使細胞暴露休眠的病毒。

杜赫提研究所研究員塞瓦爾博士（doherty.edu.au）

杜赫提研究所研究員塞瓦爾（Paula Cevaal）博士表示，這項研究在愛滋病研究中是首創：

我們愛滋病治療研究人員的目標是找到病毒的藏身之處。我們將mRNA編程，告訴受感染的細胞「放棄」病毒，使其現形。但將mRNA導入這些細胞是一大挑戰。

塞瓦爾博士說：「我們很高興看到一種新的脂質奈米顆粒，本質上是一個微小的脂肪泡泡，可以成功地將mRNA帶入受愛滋病毒感染的細胞。它迫使病毒現形，這正是我們開始將其從體內清除所需要的。」

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為愛滋病治療研究寫下嶄新一頁

這項研究提供了一個重要的概念驗證，他們希望這能成為該領域的轉折點。杜赫提研究所所長、墨爾本大學的萊文（Sharon Lewin）教授表示：「早在2020年，我的實驗室就開始研究mRNA，以開發一種新的新冠病毒療法。儘管這兩種病毒非常不同，但這項研究激發了許多關於愛滋病的新想法。」

萊文教授說：

在過去5年中，我們建立了一個全新的研究項目，利用mRNA並設計脂質奈米顆粒，以進入愛滋病毒儲藏庫並消除持續存在的病毒。我們的研究發生了巨大的變化，而這項研究是一個令人難以置信的里程碑。

愛滋病倡議者艾莉絲（Ellis）表示，任何關於愛滋病成功治癒研究的消息都是好消息，但即使科學看起來很有希望，距離臨床試驗仍有數年時間，距離真正上市更需要更長時間。「自1996年以來，我們已經有了有效的愛滋病療法，可以將病毒控制在無法檢測的水平，並使愛滋病毒感染者能夠長壽和健康地生活。」

艾莉絲女士說：

但全球有4千萬人感染愛滋病，其中一半是女性，而且許多發展中國家的愛滋病毒感染者無法獲得這些救命療法。我只希望任何愛滋病療法也能夠普及，讓每個人都能受益。

該研究的共同通訊作者、墨爾本大學（University of Melbourne）的羅奇（Michael Roche）博士表示，研究團隊目前正準備在動物模型中進行臨床前測試，長期目標是朝人體試驗邁進。「進入臨床前測試是將我們的研究成果從實驗室轉化為潛在療法的關鍵下一步。」

羅奇博士說：

重要的是，這項發現可能具有超越愛滋病的更廣泛意義。愛滋病毒藏身的白血球也參與其他疾病，包括某些癌症和自體免疫疾病。安全地將mRNA導入這些細胞的能力為治療一系列疾病開闢了新的可能性。

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