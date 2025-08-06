日本廣島原爆80周年　倖存者憂慮核威脅日益加劇

8月6日是美國向日本廣島市投放原子彈80週年的紀念日。據美國媒體報道，許多年長的倖存者對全球領導人日益支持使用核武作為威懾手段表示沮喪。



據美聯社報道，隨着倖存者人數迅速下降，平均年齡已超過86歲，對許多人而言，80周年紀念日被視為最後一個里程碑。

94歲的倖存者Minoru Suzuto表示：「10年或20年後，將沒有人能將這段悲傷而痛苦的經歷傳承下去。」她在紀念碑前跪下祈禱後說道：「這就是為什麼我想盡可能多跟大家分享。」

1945年8月6日，原子彈幾乎摧毀廣島這座城市，造成14萬人死亡。三天後，第二顆原子彈投向長崎，造成7萬人死亡。 8月15日，日本宣布投降，第二次世界大戰和日本在亞洲近半個世紀的戰事隨之結束。

廣島市長松井一實警告指，美國和俄羅斯擁有世界上大部份的核彈頭，在俄烏戰爭和中東衝突的背景下，越來越多國家接受為了國家安全而使用核武。

松井一實表示：「這些事態發展公然無視國際社會本應從歷史悲劇中汲取的教訓，它們有可能顛覆許多人辛苦建立的和平框架。」

松井一實敦促年輕一代，要認識這種「誤導性政策」可能為他們的未來帶來「極其不人道」的後果。

2025年8月5日，日本廣島，在二戰原子彈爆炸80週年紀念日的前一日，一名民眾為原子彈爆炸的受害者祈禱。（Reuters）

日本原水爆被害者團體發聲明表示：「我們的時間不多了，而我們面臨的核威脅比以往任何時候都更大」，該組織去年因致力於廢除核武而榮獲諾貝爾和平獎。

該組織又示：「我們現在面臨的最大挑戰是改變那些對我們冷眼相待的核武國家，哪怕只是一點點。」